Mustafa Varank gençlerle basketbol maçı yaptı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da gece yarısı ilk önce ilk defa oy kullanan gençlerle basketbol maçı yaptı ardından kokoreç tezgahının başına geçerek vatandaşa kokoret ikram etti.

İHA

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinin ardından 2'inci tur hazırlıklarına girdi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

Aynı zamanda yapılan 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde ise kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa Milletvekili olarak seçildi.

Seçim çalışmalarıma devam eden Bakan Varank, sık sık gençlerle bir araya geliyor.

Gençlerle basketbol maçı yaptı

Bakan Varank, gece saatlerinde gençlerle basketbol oynamak için Nilüfer ilçesindeki bir basketbol sahasında ilk kez oy kullanan gençlerle buluştu.

Isınma hareketlerinin ardından Varank, iki takım oyuncularına başarılar diledi.

Tek pota 3'e 3 kıyasıya mücadeleyle geçen maçı vatandaşlar da saha kenarından izledi.

"Nasıl basketleri isabetliyse oyları da isabetli olsun"

Maçın ardından açıklama yapan Varank, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şöyle dedi:

İlk defa oy kullanan genç arkadaşlarımızla basket oynadık. Nasıl basketleri isabetliyse oyları da isabetli olsun diye. Gençler çok başarılı ve enerjileri yüksek. Ama bu enerjilerini diri tutmak lazım.

Grafiti köşesine Türk bayrağı çizdi

Maçın ardından parkta bulunan grafiti köşesine giderek sprey boya ile Türk bayrağı çizen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerini de yazarak alkış aldı.

AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de Varank’a eşlik etti.

Vatandaşa kokoreç ikram etti

Daha sonra kokoreç tezgahı başına geçen Bakan Varank, maçı izleyen vatandaşlarla gençlere kokoreç ikram etti.