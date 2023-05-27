Mustafa Varank, teleferikle çıktığı Uludağ'da gençlerle buluştu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ'da gençlerle bir araya geldi. Bakan Varank, Uludağ'ın Sarıalan bölgesine teleferikle çıktı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, turizmin gözde merkezlerinden Uludağ'ın Sarıalan bölgesine teleferikle çıktı.

Teleferik kabininde, Giresun'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileyle 1600 metre rakımda Bursa manzarasını izleyen Varank, yolculuk boyunca aile üyeleriyle sohbet etti.

Gençler ise Uludağ'da kendilerini bekleyen "Anadolu kırmızısı" Togg'u test etme imkanı buldu.

Uludağ'a hayran kaldı

Bakan Varank, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Uludağ'ı muhteşem bulduğunu söyledi.

"Keyifli ve heyecanlı bir yolculuk oldu"

Yeşilin her tonunu burada görebilmenin mümkün olduğunu belirten Varank şu ifadeleri kullandı:

Giresun'dan gelen ailemizle yolculuk ettik. Onlar da çok beğendi. Uludağ deneyimini bütün vatandaşlarımız yaşasın istiyoruz. Tek başıma binseydim korkabilirdim ama vatandaşlarımızdan cesaret aldım. Keyifli ve heyecanlı bir yolculuk oldu.

Varank, Sarıalan bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.

"Togg gibi zirve bir projeye Uludağ'ın zirvesi yakışır"

Osmangazi Belediyesi Taşkonak Tesisleri'nde gençlerle yemekte bir araya gelen Varank, Türkiye'nin gurur projesi olan Togg'u da zirveye çıkardıklarını ifade etti.

Varank, kullandığı Togg'un "dünyanın en çok ellenen arabası" olduğunu belirterek, "Türkiye'nin otomobili kapının önünde, binmek isteyen varsa binebilir. Zaten elektrikli olduğu için çevreye de zarar vermiyor. Uludağ'a bir zarar vermeyecek." dedi.

Daha sonra Togg'un yanında gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Varank şöyle konuştu:

Bursa'nın zirvesine Togg'u çıkardık. Tabii böyle zirve bir projeye Uludağ gibi bir zirve yakışır dedik. Gençlerin, vatandaşlarımızın ilgisi yüksek. Bursa zaten doğası, tarihi, kültürüyle de gerçekten çok önemli ve güzel bir şehir. Uludağ da Bursa'ya başka bir hava katıyor. Yeşilin her tonunu Uludağ'da görebiliyorsunuz. Uludağ'a ilgi yüksek. İnşallah biz bu şehre bu ilgiyi alakayı daha da artıracak şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

Gençlerin Togg'u test etme fırsatı bulduğu programda daha sonra safari araçlarına binen Varank, Uludağ'ın doğal güzellikleri arasında gezinti yaptı.