Mustafa Varank'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na: İstifa etsen mi artık, ne dersin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yendi.
Kemal Kılıçdaroğlu, yenildikten sonra ilk açıklamasını da dün yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamayla istifa etmesi bekleniyordu ancak devam edeceğinin sinyalini verdi.
Her seçimde kaybetmesine rağmen koltuğundan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.
Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Varank, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.
Mustafa Varank tweet'inde, "İstifa etsen mi artık, ne dersin?" diyerek Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.
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