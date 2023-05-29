Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 ilde oyları azaldı Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir tablo da ortaya çıktı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda 11 şehirde aldığı oyların ikinci tura oranla düştüğü görüldü.

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14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde adaylar 50 artı 1’i göremedi ve Türkiye yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Dün yapılan seçimde, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a karşı çıktığı 12’nci yarıştan da hezimetle ayrıldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener’in açıklamasına göre cumhurbaşkanı adayları arasında 2 milyon 253 bin 479 fark oluştu.

“Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız”

Kazanacağına kesin gözüyle bakan ancak seçmenini bir kez daha hayal kırıklığını uğratan Kılıçdaroğlu’nun istifa edeceği düşünüldü.

Tam tersi oldu, Kılıçdaroğlu, CHP ve Millet İttifakı olarak tüm unsurlarıyla her cephede mücadele verdiklerini söyleyerek “Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.” dedi.

CHP Genel Başkanı’nın oylarını artırdığı düşünülse de dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Millet İttifakı adayının oyları, 11 ilde birinci tura oranla düştü.

Oyların düştüğü 11 il

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun oy kaybettiği şehirler şu şekilde oluştu:

Adıyaman

1. tur: 31,24 (99 bin 771 oy)

2. tur: 31,16 (97 bin 982 oy)

Ağrı

1. tur: 65,8 (142 bin 21 oy)

2. tur: 65,34 (129 bin 693 oy)

Bingöl

1. tur: 32,53 (47 bin 195 oy)

2. tur: 31,92 (44 bin 885 oy)

Bitlis

1. tur: 50,91 (88 bin 779 oy)

2. tur: 50,21 (82 bin 926 oy)

Diyarbakır

1. tur: 71,96 (651 bin 793 oy)

2. tur: 71, 61 (610 bin 78 oy)

Hakkari

1. tur: 72, 32 (109 bin 148 oy)

2. tur: 72,11 (102 bin 784 oy)

Mardin

1. tur: 66,11 (289 bin 109 oy)

2. tur: 65,24 (274 bin 420 oy)

Muş

1. tur: 58,88 (108 bin 519 oy)

2. tur: 58,33 (101 bin 792 oy)

Siirt

1.tur: 56,26 (91 bin 352 oy)

2.tur: 55,44 (85 bin 992 oy)

Şanlıurfa

1. tur: 36,08 (352 bin 939 oy)

2. tur: 35,14 (330 bin 565 oy)

Van

1. tur: 62,26 (334 bin 192 oy)

2. tur: 61,5 (308 bin 421 oy)