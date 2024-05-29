Nagehan Alçı: Serpme kahvaltı yasaklansın Tartışmaların odağında yer alan ve milyarlarca liralık israfa neden olduğu söylenilen serpme kahvaltıyla ilgili gazeteci Nagehan Alçı'dan, dikkat çeken bir çıkış geldi. Alçı, serpme kahvaltının ülke genelinde yasaklanması gerektiğini belirtti.

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Serpme kahvaltı, son zamanların tartışma konuları arasında yer alıyor.

Lokantalar tarafından sunulan serpme kahvaltı nedeniyle 100 milyar liralık israf yaşanıyor.

Çoğu ürün çöpe gidiyor

Masaya yiyeceklerinden fazlasını söyleyenler ve yemeyenler nedeniyle çoğu ürün çöpe gidiyor.

Bu ürünlerin çöpe gitmesi ise herkes tarafından tepkiyle karşılanan bir durum..

Alçı'dan dikkat çeken çıkış

KRT TV'de Hasan Basra Akdemir ile Bakış Açısı programına konuk olan gazeteci Nagehan Alçı, uzun süredir gündemde olan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Serpme kahvaltı yasaklansın"

Serpme kahvaltılar için 'rezalet' kelimesini kullanan alçı, "Serpme kahvaltı yasaklansın." ifadelerini kullandı.

Yılda 100 milyar lira çöpe gidiyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada, son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğunun, tüketilmediği için çöpe gittiği açıklanmıştı.