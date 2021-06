Neslihan Çevik kimdir? Neslihan Çevik Gelecek Partisi'nden istifa mı etti?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Neslihan Çevik'in hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki Neslihan Çevik kimdir?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı Neslihan Çevik, kuruluşundan beri içinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden ayrıldığını duyurdu.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda da yer alan isimlerden biri olan Neslihan Çevik, istifasına ilişkin açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Çevik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi'nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu'na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim."

Peki Neslihan Çevik kimdir? İşte Neslihan Çevik'in biyografisi...

NESLİHAN ÇEVİK KİMDİR?

2010 yılında Arizona Devlet Üniversitesi'nde sosyoloji doktorasını bitiren Neslihan Çevik'in Muslimism in Turkey and Beyond: Religion in the Modern World (Türkiye ve ötesinde Müslümancılık: Modern Dünyada Din) adlı kitabı, 2015 yılında Palgrave MacMillan tarafından yayımlanmıştır.

2016-2018 yılları arasında İslam Birliği Teşkilatı (IBT) ve İslam Kalkınma Bankası (IKB) ile sosyal sürdürülebilir kalkınma aile, kadın, terörizm, gençler, girişimcilik, istihdam gibi konularda çeşitli çalışmalar yapmış ve projeler yürütmüştür.

2020 yılında Gelecek Partisi çatısı altında siyasete giren ve partinin kurucuları arasında yer alan Neslihan Çevik, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevi esnasında 3 Haziran 2021 tarihinde partiden istifa etmiştir.