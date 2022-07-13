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    Nevşin Mengü'den ormana çöp atanlara: Ayı oğlu ayı

    Nevşin Mengü'den ormana çöp atanlara: Ayı oğlu ayı

    Ormanlık alanlara bira şişelerini ve çöplerini bırakanlara tepki gösteren Nevşin Mengü'nün "Ayı oğlu ayı, şerefsiz adam" sözleri izleyenlerin de desteğini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 16:03
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    Son dönemde özellikle güney kıyılarında çıkan orman yangınları bu konudaki hassasiyeti artırsa da birçok sorumsuzluk örneği gündeme geliyor.

    Hemen her platformdan, temiz tutmak ve yangınları önlemek amacıyla ormanlara çöp atılmaması için uyarılar yapılıp farkındalık organizasyonları düzenlense de seviye istenilen düzeye gelmedi.

    YouTube'da yayın yapan Gazeteci Nevşin Mengü de bugünkü yayınında bu konuya değindi.

    Sinirlerine hakim olamadı

    Mengü, İzmir'de gittiği bir ormanlık alanında şahit olduğu manzaraları izleyicilerine aktarırken kullandığı cümleler dikkat çekti.

    Kuru iğne yapraklarI arasına atılan bira şişelerini izleyicilerine gösteren Mengü, sinirlerine hakim olamadı.

    Nevşin Mengü'den ormana çöp atanlara: Ayı oğlu ayı VİDEO

    "Ayı oğlu ayı, şerefsiz adam"

    Mengü'nün çöpünü ormanda bırakanlar için kullandığı "Ayı oğlu ayı, şerefsiz adam" sözlerine kimi izleyicileri 'ağzına sağlık' diyerek destek verdi.

    Mengü'nün o tepkisi şu şakilde:

    "İzmir çevresinde bir ormana gittim ben ve bu ormanda gördüklerimi göstermek istiyorum ben size Allah aşkına. Bakın sigarasını içmiş atmış, bira içmiş, cam şişe fırlatmış atmış.

    Sonra her orman yangınında yok Suriyeliler yaktı yok teröristler yaktı, yok bilmem ne, komplo teorisini biri bin götürüyor. Al bak düşmüş çam iğneleri kurumuş içinde bira şişesi... Be kardeşim ayılardan özür diliyorum ayı oğlu ayı... Yani ya da şerefsiz adam... Kadın, insan her kimsen...

    Nevşin Mengü den ormana çöp atanlara: Ayı oğlu ayı #1

    "Bira şişesi atılır mı?"

    Yanıyor her yer hava 40 küsür derece... Bira şişesi içilip atılır mı? Sonra orman yansa tererö diye herkes galayana gelecek Afgan avına çıkacak. Bunu kim içmişse içmiş ayı oğlu ayı içmiş şişeyi atmış ormanın içine.

    "İlkokulda da mı görmedin, mercek görevi görüyor"

    Buradan yangın çıkarsa çıkacak işte. Ben gördüğümü topladım bi de göremediğim vardır. Adap yok inanılmaz... Ormana atılır mı, ilkokulda da mı görmedin? Güneş üzerine vurunca mercek görevi görüyor ve yangın çıkarıyor. Basit yani."

    Nevşin Mengü den ormana çöp atanlara: Ayı oğlu ayı #2

    Nevşin Mengü den ormana çöp atanlara: Ayı oğlu ayı #3


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