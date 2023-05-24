Nevşin Mengü'den Özdağ - Kılıçdaroğlu ittifakına ilişkin değerlendirme Gazeteci Nevşin Mengü, "Kılıçdaroğlu ikinci tur için sert bir dönüş yaptı. Özdağ ile varılan anlaşma protokolünün 4üncü maddesi önemli. Yerel yönetim özerklik şartı konusundaki tutum değişmiş. Daha önce Kılıçdaroğlu AB hedefi olduğunun altını çiziyordu, anlaşılan bundan vazgeçilmiş" dedi.

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için anlaştı.

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almasının ardından anlaşan Özdağ ve Kılıçdaroğlu, bir protokol imzaladı.

Basın karşısında açıklama yapan ve her konuda ortak noktada buluşan ikili, seçime birlikte hazırlanacak.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun anlaşmasının ardından da yapılan bazı yorumlar var.

Bu yorumlardan birisi HDP kanadının ne diyeceğine yönelik. Diğeri ise Nevşin Mengü'den geldi.

Mengü, sosyal medya üzerinden kısa bir yazı yayınlayarak, bu ittifak hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.

Nevşin Mengü'den ittifak değerlendirmesi

Twitter hesabı üzerinden yapılan protokolü paylaşan Nevşin Mengü, "Kılıçdaroğlu ikinci tur için sert bir dönüş yaptı.

Özdağ ile varılan anlaşma protokolünün 4üncü maddesi önemli. Yerel yönetim özerklik şartı konusundaki tutum değişmiş.

Daha önce Kılıçdaroğlu AB hedefi olduğunun altını çiziyordu, anlaşılan bundan vazgeçilmiş." dedi.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun anlaştığı maddeler

1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.