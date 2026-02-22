Nihan Urel anlatıyor: 17 Şubat tutulmasının Ramazan'la ilgisi nedir

NİHAN UREL'İN GÜNDEMİ ASTROLOJİK OLARAK ELE ALDIĞI PROGRAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber YouTube kanalı, yepyeni içerikleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bu kez ünlü astrolog Nihan Urel, Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Gündemi astrolojik olarak ele alan Urel, 17 Şubat tutulması ve Ramazan arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Urel'in açıklamasının detayları şöyle;

"KOVA BURCU YENİ AYINA GİRDİK, BU ASLINDA RAMAZAN AYI"

"Tutulma demek yeni ay demektir. Yeni ay dediğimiz şey, ay ile güneşin bir burcun aynı derecesinde ve aynı dakikasında dünyadan bakıldığında görülmesi anlamına geliyor.

Dünyadan biz baktığımızda bu 17 Şubat'ta kova burcunun 28 derecesinde güneş ve ayın kavuştuğunu, bir arada olduğunu görüyoruz.

Kova burcu yeni ayına girdik. Bu aslında Ramazan ayı. Astronomik olarak, astrolojik olarak girdik. Fakat dini literatürde yeni aya girmenin göstergesi gökyüzünde yeni ayın hilalini görmek.

Gökyüzünde yeni ayın hilalini görmediğimiz zaman peygamberlik döneminde yeni aya girip girmediğimizi tam olarak bilmiyoruz.

"YENİ AYIN GİRDİĞİNİ HİLALİN GÖRÜLMESİYLE ANLIYORUZ"

Niye rasathane yok, astronomik hesaplamalar yok, teleskop yok. Matematiksel olarak, geometrik olarak bir yeni aya girip girmediğimizi anlamıyoruz. Astronomik olarak yeni aya girip girmediğimizi anlamıyoruz. Anlamadığımız için yeni ayın girdiğini hilalin görülmesiyle anlıyoruz.

Daha doğrusu Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde oruca başlamanın hadis olarak tarifi şöyle; 'Gökyüzünde Ramazan hilalini gördüğünüz zaman oruca başlayın, şevval hilalini gördüğünüz zaman da bayram edin.'

Havanın bulutlu olduğu günlerde de 29 günü bir ay 29 gün ya 30'a tamamlayın diye bir hadis var. Bu hadise dayanarak Ramazan hilalinin görülmesini baz alıyoruz.

"BAĞLANTISI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Bizim Diyanet baz alıyor. Astrolojik hesaplamalarla aslında yeni ay astrolojik yeni ay bizim tutulma dediğimiz, tutula tutula girdiğimiz yeni ay 17 Şubat yeni ayı.

17 Şubat gecesi gökyüzünde tam yeni ay olduğu için yani güneş ve ay aynı hizada olduğu için görünmüyor ama astronomik olarak yeni bir ay başlamış oluyor.

Astrolojik olarak biz 1 ayı geride bırakmış oluyoruz. Direkt bir bağlantısı olduğunu söylemekte sakınca yok. Ramazan ayını kova burcu yeni ayı olarak yaşıyoruz."