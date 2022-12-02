Nilüfer Belediyesi'ne LGBT incelemesi başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından araştırma/ön inceleme başlatıldığını duyurdu.

Türkiye'de seçim sürecine girildi.

2023'te yapılacak seçimler için projeler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda partiler, hedefledikleri gruplara yönelik çeşitli çalışmalara imza atıyor.

LGBT'liler için özel dayanışma merkezi

Ülkenin bir diğer gündemi olan aile kavramını zedeleyen LGBT'liler engellenmeye çalışılırken CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT desteğini bir adım daha ileri taşıdı.

Bu kapsamda bölgede LGBT için özel merkez kuruldu.

Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada ise, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

LGBTİ incelemesi başlatıldı

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Konuya ilişkin Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır." denildi.

CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT için özel merkez kurdu

