Numan Kurtulmuş, Bahçeli ve Özel ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 15.30'da ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

Süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik komisyonu çalışmalarını nihayete erdirerek ortak rapor yazımını tamamlarken komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti liderleriyle görüşmelerine başlıyor.

Kurtulmuş, yarın MHP, CHP ve DEM grubuyla, çarşamba günü ise Yeni Yol ile AK Parti grubuyla bir araya gelecek. 

İLK GÖRÜŞME BAHÇELİ'YLE

Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 12.00'de görüşecek.

ÖZGÜR ÖZEL VE DEM İLE GÖRÜŞECEK

Bahçeli'nin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile saat 15.30'da görüşecek olan Kurtulmuş, 16.30'da ise DEM Parti grubuyla bir araya gelecek.

