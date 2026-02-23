TCG 1. İnönü denizaltısı, NATO tatbikatında hünerlerini gösterdi

Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi'ndeki ilk zaferi 1. İnönü Muharebesi'nin adını taşıyan Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosunun önemli unsurlarından TCG 1. İnönü denizaltısı, NATO'nun 'Dynamic Manta 2026 (DYMA 26)' tatbikatında rol almaya hazır.

Türk donanmasının önde gelen güç unsurlarından olan 'Gür' sınıfı denizaltılarından TCG 1. İnönü, NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM) planlamasıyla bugün başlayacak ve 6 Mart'a kadar İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında gerçekleştirilecek en büyük denizaltı savunma harbi tatbikatı DYMA'da hünerlerini gösterdi.

TCG 1. İNÖNÜ DENİZALTISI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok görevi başarıyla ifa eden TCG 1. İnönü denizaltısı, büyük ve zorlu tatbikat öncesinde kapılarını bir grup gazeteciye açtı.

TCG 1. İnönü Komutanı Deniz Albay İsmail Koç ve 2. Komutan Binbaşı Orkun Turan, gazetecileri karşılarken denizaltının bazı bölümlerini gezdirdi.

"DENİZALTIDA 45 PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Binbaşı Turan, 'S360' borda numaralı TCG 1. İnönü denizaltısının, Türk donanmasında 2007'den bu yana hizmette olduğu ve yaklaşık 45 personelin görev yaptığı bilgisini verdi.

TCG 1. İnönü Komutanı Albay Koç, Dynamic Manta'nın NATO MARCOM tarafından planlanan ve İtalya'nın ev sahipliğinde her yıl icra edilen en büyük denizaltı savunma tatbikatı olduğunu söyledi.

"BU TATBİKATTA AKTİF OLARAK ROL ALACAĞIZ"

Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Tatbikatın fiili safhası, bu yıl 23 Şubat-6 Mart tarihlerinde icra edilecektir. Biz de bu tatbikatta aktif olarak rol alacağız.

Tatbikatın ana amacı, NATO deniz unsurlarının, gelecekte icra edilmesi öngörülen müşterek savunma ve kriz müdahale harekatları kapsamında deniz kontrolü veya deniz erişiminin engellenmesi görevlerine yönelik olarak, denizaltı harbi ve denizaltı savunma harbi (DSH) yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır."

Türk Silahlı Kuvvetleri, her yıl güçlü şekilde varlık gösterdiği NATO Dynamic Manta tatbikatına bu yıl bir denizaltı ve bir 'P-72' tipi deniz karakol uçağıyla katılıyor.

NATO STEADFAST DAR 2026 TATBİKATI TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 2 bin personel ile katıldığımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin karada, denizde ve havada sergilediği imkan ve kabiliyetler ile gücünü tüm dünyaya gösterdiği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, müttefik ülke ordularıyla sergilediği yüksek koordinasyon, müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirlik seviyesiyle, disiplinini, profesyonelliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu."