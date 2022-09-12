Nureddin Nebati: 250 bin konut inşa edeceğiz

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesine destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, işin ekonomik boyutunu ele aldı. Bakan Nureddin Nebati, “En az 100 bin istidam” dedi.

Kira ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da desteğiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atılacak.

Bir haneden tek başvuru

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

En fazla İstanbul’da olacak

Konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dev projeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

“1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız”

“Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak.” diyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz. Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.”

“En az 100 bin yeni istihdam”

Dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturulacağını aktaran Nebati, “Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.” dedi.