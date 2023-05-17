Nureddin Nebati: İşsizlik 2018'den bu yana ilk kez tek haneye düştü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, işsizlik oranının 2018 yılının birinci çeyreğinden bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştüğünü bildirdi.

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Hazine ve Maliye Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli ile güçlü performansını sürdüren ekonominin yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Nebati ayrıca, işsizlik oranının 2018 yılının birinci çeyreğinden bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştüğünü söyledi.

"İşsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü"

Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendiren Nebati, şunları kaydetti: