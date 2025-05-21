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Haber Merkezi

Türkiye'nin aylarca konuştuğu davada yaşanan gelişmenin yankıları sürüyor..

Geçtiğimiz yılın mart ayında, Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

ABD'de yakalanan ve mahkemeye çıkarılan ikilinin Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Ancak Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

KAYINPEDERDEN '100 MİLYON LİRA ALDI' İDDİASI

Karara Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci'den sert tepki geldi.

Gelininin 100 milyon lira tazminat aldığını iddia eden baba Aci "Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun" dedi.

GELİNDEN İDDİALARA YANIT: OĞLUMUN VE BENİM HAKKIM OLAN TAZMİNATI ALDIM

İddialara Şükriye Aci'den yanıt geldi.

EKOL TV'ye konuşan Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, öyle bir para almadığını belirterek şunları söyledi:

Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk.



Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım.