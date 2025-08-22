Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemine dair yayımladığı çalışma takvimine göre okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

Okula giderken servis hizmeti kullanan öğrenci velilerinin ise açılış tarihine kısa bir süre kalmasıyla birlikte servis ücretleri konusunda araştırmaları hız kazanmış durumda.

Bu kapsamda okul servis ücretleri 2025-2026 duyuruları yakın markaja alınmış durumda. Peki, Okul servis ücretleri 2025 belli oldu mu? Yakın- uzak mesafe okul servis ücreti ne kadar olacak?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025 BELLİ OLDU MU?

2025-26 okul servis ücretleri İstanbul için henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz yıl için,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) okul servis ücretleri ile ilgili aldığı kararla, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla aylık 1931,40 TL, 1-3 km 2.068 TL, 3-5 km 2.234 TL, 15-17 km 3.712 TL, 23-25 km 4.519 TL olmuştu.

Ankara'da, öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 30 zam uygulanması kararlaştırıldı. Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul ve personel servisleri tarifelerinde yüzde 50 zam talep edildi.

Söz konusu talep, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (ABB UKOME) ele alındı. UKOME Genel Kurulu'nun kararıyla söz konusu ücret tarifesinde yüzde 30'luk zam uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu karar, ABB Meclisi'nde görüşüldü. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir için de servis ücretleri henüz belirlenmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.