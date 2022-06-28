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    Ömer Çelik: Kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolümüzdü

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'la ilgili paylaşımda bulundu.
    • 28.06.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:18
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    Ömer Çelik: Kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolümüzdü

    Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

    85 yaşındaki oyuncu, burada hayatını kaybetti.

    Usta oyuncunun ardından çok sayıda sanatçı ve siyasi başsağlığı mesajı yayınladı.

    "Taşıdığımız değerler ve gelecek nesiller konusunda hassasiyeti çok büyüktü"

    İHA'nın aktardığına göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette, sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü." ifadelerini kullandı.

    Ömer Çelik: Kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolümüzdü #1

    Ömer Çelik: Kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolümüzdü #2

    Ömer Çelik: Kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolümüzdü #3


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