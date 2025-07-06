Ömer Çelik: Ahlak yoksunu ifadeleri kınıyoruz

Belediyelerde yolsuzluğa geçit verilmiyor...

Türkiye'nin birçok ili ve ilçesinde, rüşvet ve yolsuzluk ağına teslim olduğu tespit edilen bazı CHP'li belediyelere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında birçok belediye başkanı ve çalışanının gözaltına alınması üzerine CHP cephesinden tepkiler yükseldi.

ÇELİK'TEN TEPKİ

Bazı CHP'li vekil ve siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yargıyı hedef alan açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'lilerin siyaset dilinden uzak, hedef gösterici açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi.

"AHLAK YOKSUNU İFADELERİ SAHİPLERİNE İADE EDİYORUZ"

X platformundan kamuoyuna açık bir paylaşım yapan Ömer Çelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz.

"SİYASET HAYATIMI SALDIRGANLIĞA BOĞMAYA ÇALIŞANLARA MÜSADE ETMEYİZ"

Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın.

Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar.

Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar.

CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar.