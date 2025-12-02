Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

Habertürk canlı yayınına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devam eden sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, süreçte odak noktalarının PKK'nın feshi ve örgütün silah bırakması olduğunu belirterek tüm uzantılar varlığının sona erdiğini eylemsel olarak gösterirse kanuni düzenlemelere geçileceğini söyledi.

"PAZARLIK OLMADI, OLMAZ"

Süreçte silahlı terör örgütüne bazı tavizler verildiği iddialarına yanıt veren Çelik, şunları kaydetti:

Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devleti zedeleyecek adım yok.



Herhangi bir terör örgütüyle ya da yabancı güçle pazarlık söz konusu değil.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM ETMELİ"

PKK'nın kendini feshine dikkat çeken Çelik "Silah bırakma süreci kesintisiz olarak devam etmelidir.

Esas olan tüm silahların bırakıldığı noktaya gelmektir" dedi.

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

Komisyonun yaptığı İmralı ziyareti hakkında da konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı: