Ömer Çelik: ABD saldırıları çatışmayı yayabilir

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılara ABD de katıldı.

Kritik öneme sahip Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vuran ABD, çatışmaların daha ciddi bir boyuta evrilmesine neden oldu.

Birçok ülke ABD'ye yönelik kınama mesajları paylaşırken, yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, ABD’nin nükleer tesisleri hedef almasının ardından çatışmaların daha da yayılma tehlikesine işaret etti.

"TÜRKİYE EV SAHİBİ OLMAYA HAZIR"

Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor.

İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.

"ÇATIŞMALARIN YAYILMASI TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI"

ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı.

Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜZAKERE ÇAĞRISI YEGANE ÇÖZÜMDÜR"

Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."