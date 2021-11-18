Ömer Çelik: Yunanistan'ın sığınmacı zulmüne sessiz kalınıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik davranışları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Ege'deki Yunan zulmü son bulmuyor...

Her gün onlarca sığınmacı Yunan güçleri tarafından işkence görüp, ölüme terk ediliyor.

Bu durum her geçen gün artarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden konuya yönelik peş peşe paylaşım yaptı.

Ömer Çelik, sığınmacılara uygulanan davranışların vahim boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

"MİÇOTAKİS DEFALARCA YALAN SÖYLEDİ"

Paylaşımında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tepki gösteren Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı.

"ZALİM DAVRANIŞLAR BELGELENDİ"

Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi.

"DÜNYA VE AVRUPA SUSUYOR"

Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor. Cumhurbaşkanımız bu zülme karşı çıkarak, Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü.

"BOTLARI ŞİŞLEYİP İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR"

Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor.

"GAZETECİ BEUGEL, TEHDİT ALIP ÜLKEYİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI"

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı. Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor."





HOLLANDALI GAZETECİ İLE MİÇOTAKİS ARASINDAKİ DİYALOG

Atina'yı geçen hafta ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevaplayan Miçotakis ile Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel arasında, gergin bir diyalog yaşanmıştı.

Beugel, canlı yayınlanan basın toplantısında, Kiryakos Miçotakis'e, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sormuştu. Serbest gazeteci olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Miçotakis'i basın toplantısında "yalan söylemekle" suçlayan Hollandalı gazeteci Beugel, aldığı tehditler sebebiyle Yunanistan'dan ayrılmayı düşündüğünü açıklamıştı.