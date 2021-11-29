Ömer Çelik'ten Deutsche Welle'nin 'Çerkesler' haberine yanıt

Çelik, Deutsche Welle'nin Çerkesler konulu algı haberine yönelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çerkes kardeşlerimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe, Çerkeslerin Türkiye'de asimilasyona uğradığını iddia eden bir haber hazırlamış, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Haberde ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu algı haberine yönelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki gecikmedi.

ÖMER ÇELİK'İN PAYLAŞIMI

Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile, habere yönelik tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler.

"ÇERKES KARDEŞLERİMİZ VAR OLSUN"

Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız.” diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar..

Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman “Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz” çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun…"

Çerkeslerden Deutsche Welle'ye tokat gibi yanıt