Ömer Çelik'ten gündeme dair açıklamalar

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"Sanal dünyada üretilen sanal gündemler var"

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı

"Yeni anayasa, yeni nesillere borcumuz"

Süper Kupa krizinin nedeni

"Burada planlama hatası var"

"Bildirimler doğru yapılmalı"

"Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin sabote edilmesini reddediyoruz"

"Atatürk'le bir sorunumuz tabii ki yok"

"Atatürk filmi kaldırıldı, ilk tepkiyi ben verdim"

"Tartışılmıyor, husumet üretiliyor"

Siyasetin dilini önemsiyorum. Siyasetin diline bu değerleri ifade ederken bütünleştirici hedefe dönük ifade edilmesi lazım. Kutuplaştırmaya dönük ifadeleri reddetmek, toplumsal hassasiyet lazım. Niye sürekli dışlayıcı, kutuplaştırıcı şekilde ifade ediyor. Tarihte her olay, her dönem tartışılmış. Bunların tartışılması başka bir şey, bunların karşı karşıya gelip husumet üretilmesi başka bir şey. Burada tarihin üzerinden bugün bir siyasi kavga çıkarılıyorsa, bunu yapanlar bugünkü iktidar pozisyonlarını, siyasi pozisyonlarını tahkim etmek için tarihi istismar ediyordur. Niçin Türkiye'de belli bir parti, kesim sürekli olarak Atatürk'ten bahsettiğinde toplumun belli kesimini, belli partileri, siyasi organizasyonları suçlayarak işe başlıyor? Engizisyon mahkemesi kurarak kimin makbul kimin değil diye bir şeye giriyor? Bu şekilde toplumun zehirlenmesine müsade etmemeliyiz. Atatürk, bayrak, marş gibi konularda bütünleştirme mesajı vermeliyiz, ayrıştırma mesajı vermemeliyiz.

Hılafet tartışması nereden çıktı

Kadına şiddete karşı çıkanlar, Filistin mitinginden dönen vatandaşa yumruğu savundu

Rejim değişikliğine karşıyız

"Kuantum fiziği konuştuk ama hiç hilafeti konuşmadık"

Nefret suçu olmadığı müddetçe rahatça konuşabiliriz

Kamuda torpil iddiaları

Bu aktüel olayla ilgili söyleyeyim. Biz bir toplantıya gittiğimizde emin olun 100'e yakın not veriliyor. Sorumluluğumuz gereği özel kalemlerimizde bir kişiyi görevlendirmişizdir. Uygun bulduklarını iletin demişiz. Bazısı gündelik işler, hastane, iş hayatıyla ilgili. Orada bakan yardımcısı arkadaşımıza haksızlık ediliyor. Hepimizin elinde yüzlerce not vardır. Belli bir kesimden not gelmiyor. Vatandaşımız bunu iletiyor. Bu da demokrasinin bize özgü iletişim kanallarından bir tanesi. Notunu güzel bir şekilde yazıp iletiyor. Kişiye özel bir kadro mu açılmış, hepsini takip ediyoruz. Burada hakkaniyetle davranmak gerikyor. Her birimizin önünü kesmeye çalışan oldu. Onlarla mücadele ettik. Allah nasip etti bir noktaya geldik. Önümüzü kesenlerle aynı noktaya gelmek istemeyiz. Biz bunu aramızda da konuşuyoruz. Bu meseledeki vatandaşımızın kaygılarının azaltılması gündemlerimizden bir tanesi. Bu sistematik olan bir şey değil. Bir yerde oluğu zaman üstüne gideriz. Bizim bildirim hatlarımız var. Vatandaşımız bu konuları hem bakanlık birimlerine hem partimize istediği şekilde iletebilirler. Bize iletmeleri takip sistemimizi kolaylaştırır.