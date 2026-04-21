Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ataşehir'de yapılan mitingde konuştu.

Özel, buradaki konuşmasının bir bölümünde Onursal Adıgüzel ve Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya değindi.

Özel’in Ataşehir Belediyesi operasyonu sonrası yaptığı açıklamalar, siyasi tartışma yarattı.

Özel, düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada iktidara yönelik sert ifadeler kullanarak, seçim sonrası güç değişimine dikkat çekti ve bazı siyasi isimlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel'in tepki çeken sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Çelik şöyle dedi;

"SİYASİ OLARAK YETERSİZ"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez.

"SALDIRILARI YOK HÜKMÜNDE"

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir.

"CEHALETİNİN TEŞHİRİ"

Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir.

"KENDİ POLİTİKALARINA BAKMASI YETERLİ"

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir."