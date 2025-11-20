Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e yanıt: Partisindeki yolsuzlukları örtbas etmekten başka bir faaliyeti yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Ömer Çelik açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi.

Özgür Özel'in, CHP tarafında yaşanan skandalları 'örtbas etmeye' çalıştığını söyleyen Çelik, bu sebeple kendisinin iç siyasi gelişmeleri ve dış politikayı anlayamadığını ifade etti.

"ÖZEL, PARTİSİNDEN FIŞKIRAN SKANDALLARI ÖRTBAS ETMEYE UĞRAŞIYOR"

Özel'in tavrının sadece siyası mugalataya sığınmaktan ibaret olduğunu belirten Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok. Bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabiliyor.



Özgür Özel'e kendi partisi içinden bile 'partiyi temizle' mesajları kamuoyuna açık biçimde ifade ediliyor. 'CHP'lilerin CHP'lileri ihbar etmesiyle' başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel'in bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İSMİ HER ZAMAN 'TARİHİN DOĞRU TARAFINDA' YER ALIR"

Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman 'tarihin doğru tarafında' ve 'meşru siyasetin merkezinde' yer alır.



Özgür Özel ise yaptığı her konuşmada kendi ismini bizzat CHP'liler tarafından ifşa edilen şebekelerin hamisi haline getirmektedir.

"ÖZEL'İN 'PARTİYİ TEMİZLEMESİ' ESAS İŞİ OLMALIDIR"