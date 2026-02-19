Ömer Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye ve bölge' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde birçok kritik eşik aşıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliki ise Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada hem süreç hakkında hem de bölgesel gelişmeler hakkında önemli mesajlar verdi.

"GÜÇLÜ ADIMLARLA VE STRATEJİK SABIRLA İLERLİYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefimize sağlam ilkelerle, güçlü çalışmalarla ve stratejik sabırla ilerliyoruz. Türkiye’yi ve bölgemizi bu hedeflerine ulaştırmak için siyasi olarak iç bütünlüğü olan ve sadece milletimize yaslanan çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu net irade, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf etmektedir.

"BU SÜREÇTE YÜCE MECLİSİMİZ MİLLETİMİZ ADINA DEĞERLİ BİR İNSİYATİF ALMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır.



Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır.



Bu süreçte Yüce Meclis milletimiz adına değerli bir insiyatif almıştır. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla “Terörsüz Türkiye” hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir.

"BU SÜREÇ COĞRAFYAMIZDAKİ TÜM SİYASİ KÖTÜLÜK AJANDALARINA KARŞI BİR DİK DURUŞTUR"

Etrafımızdaki gelişmeler bugünlerde daha net şekilde gösteriyor ki, kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür. Kendilerini görünmez kılarak, vekâlet unsurları yoluyla ülkemize ve yakın coğrafyamızdaki kardeş halklara en çok bu yöntemlerle zarar vermeye çalışıyorlar. “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur.

"BÖLGEMİZİ TERÖRDEN ARINDIRACAK İRADEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi milletimizin her bir ferdi ve komşu ülkelerin halkı olan her bir kardeşimizin geleceği içindir. Yüzyıllardan süzülen ve sadece milletimize yaslanan siyasi akılla ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracak irademizi daha da güçlendireceğiz.

"YAKIN COĞRAFYAMIZDA KARDEŞLİK SİYASETİ TEMELİNDE YEPYENİ SİYASİ PERSPEKTİFLER OLUŞTURACAĞIZ"

Medeni bir hayatın tüm kazanımları, dünya çapında hedef alınıyor. Demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin yozlaşmış çıkar şebekeleri tarafından en ağır saldırılara uğradığını görüyoruz. Tüm bunlar karşısında gerçek bir medeni değerler savunusunun daha güçlü şekilde yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bunun öncüsüdür.



Yakın coğrafyamızdaki halklarla “kardeşlik siyaseti” temelinde yepyeni siyasi perspektifler oluşturacağız. Barbarlığın her türlü saldırısı karşısında, gerçek medeni değerleri savunacağız.