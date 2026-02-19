Türk ve İspanyol askerlerinden Almanya’da amfibi güç gösterisi

NATO’nun Almanya’da düzenlediği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile İspanya Silahlı Kuvvetleri, deniz safhasında tam kapsamlı amfibi harekât gösterisi icra etti.
NATO öncülüğünde Almanya’da düzenlenen “Steadfast Dart 2026” tatbikatı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın deniz safhasının başarıyla tamamlandığı bildirildi.
DENİZDEN KARAYA TAM KOORDİNASYON
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ile İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla tam kapsamlı bir amfibi gösteri gerçekleştirildiği kaydedildi.
Tatbikat kapsamında denizden karaya intikal, çıkarma ve müşterek harekât kabiliyetleri sergilendi.
"GÜVENLİK, GÜÇ BİRLİĞİ İLE SAĞLANIR"
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Güvenlik, denizden karaya güç birliğiyle sağlanır” ifadelerine yer verilerek, müttefik unsurlar arasındaki koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik vurgulandı.
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nın, NATO ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini ve operasyonel hazırlığı artırmayı hedeflediği belirtildi.