Galatasaray'ın Juventus zaferi böyle geldi: Soyunma odasında neler konuşuldu?

Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray'da ilk yarıda soyunma odasında konuşulanlar paylaşıldı. Görüntülerde İlkay Gündoğan'ın Abdülkerim Bardakcı'nın motivasyon konuşması yaptığı anlar yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İtalyan devi Juventus'a karşı aldığı ezici galibiyetle göğsümüzü kabarttı.
Juventus ağlarına tam 5 gol birden bırakan Cimbom, böylelikle son 16 play-off turu ilk maçında önemli bir avantaj elde etti.
Karşılaşmada ilk devreye 2-1 yenik durumda giren Galatasaray, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu.
Soyunma odasına 2-1 geride giren sarı-kırmızılı takımda neler konuşulduğu merak ise ediliyordu.
İLKAY VE ABDÜLKERİM'DEN TAKIMA UYARILAR GELDİ
Galatasaray, youtube kanalından özel olarak paylaşılan görüntülerde İlkay Gündoğan ve Abdülkerim Bardakcı'nın konuşmaları ortaya çıktı.
Bardakcı'nın takım arkadaşlarına uyarıda bulunarak, "Kontrolün her zaman bizde olması lazım." ifadelerini kullandığı görüldü.
Bardakcı'nın ardından İlkay Gündoğan da soyunma odasına uyarılarda bulundu.
Gündoğan, "Son 15 dakika agresif. Top bizde kalsın beyler. Biz oynayalım. Onlar topsuz koşsun." şeklinde konuştu.
İşte o anlar...