Tazminat kazanmıştı! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu parayı nerede harcayacağını açıkladı

Yeşilçam’ın duayen oyuncularından Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile 1980'li yıllarda evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği iddiasıyla dava açtı.

Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti.

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan Duygu Nebioğlu, her şeyi anlattı. 2 yıl önce biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Nebioğlu, canlı yayında kendisine ‘para için mi yaptın’ bunu eleştirilerine yanıt verdi.

Nebioğlu, “Para ile ilgili sıkıntıları olan insanlar bence. Kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, kendi haklarını hep başkalarına bırakmış hiçbir zaman hak mücadelesi vermemiş insanların söyleyeceği şeyler bunlar. 2 yıl boyunca bu konuda bayağı tecrübe ettim. İnşallah o insanlar başkalarına verdikleri o hakları geri alırlar.

"ZEKATIMI VERECEĞİM"

6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum.

"HAYALİM YOK"

Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim.

"MÜCADELEMİZ BİTMEDİ"

"6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karşılıklığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler. Mücadelemiz bitmedi devam edecek daha."