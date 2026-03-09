Ordu ve Ağrı'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'nın Tutak ve Hamur ilçelerinde kar yağışı nedeniyle köy okullarında ve taşımalı eğitime ara verildi.

Tutak ve Hamur kaymakamlıklarından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.