Ordu'da Kıbrıs gazisi Cemal Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Cemal Şahin'den acı haber...
Kıbrıs gazisi Cemal Şahin, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.
ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Şahin için Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Güneyce Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene; Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
KIBRIS GAZİSİ ŞAHİN'İN CENAZESİ, AYNI MAHALLEDE TOPRAĞA VERİLDİ
Namaz kılınması ve düzenlenen askeri törenin ardından Şahin'in cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.
Vali Erol ve beraberindekiler, Şahin'in yakınlarına taziyelerini iletti.