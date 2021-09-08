Ordu'da yağmur fındığı ıslatınca kurutma çalışması başlatıldı

Hasadı tamamlanan fakat yağışlı havalar nedeniyle kurutulamayan fındıklar için üreticilerin şehir merkezinde kurduğu çadırlar, çadır kentleri andırdı.

Ordu’da sahil kesimlerinde 7 Ağustos tarihi olarak belirlenen hasat sezonu neredeyse tamamlandıç

Bölgede fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutma arayışına düştü.

Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, havaların yağışlı olması nedeniyle, topladıklarını kırsal mahallelerden şehir merkezine taşıdı.

EVİ BULUNMAYANLAR ARSA YOLU TUTTU

Bazı üreticiler, kent merkezindeki evlerinin önlerine mahsullerini sererek kurutmaya çalışırken, şehir merkezinde evleri bulunmayan üreticiler de büyük arsaların yolunu tuttu.

PATOZ YARDIMIYLA TANELERE AYIRIYORLAR

Üreticiler, kamyonetler yardımıyla getirdikleri fındıklarını burada kurutmaya çalışıyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor. Fındık üreticilerinin boş arsalardaki bu beklentileri ise çadır kentleri andırırken, bazı üreticiler ise fındıklarını tarladan topladıkları gibi arsalara getirerek, burada patoz yardımıyla tanelerine ayırıyor.

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"GECELERİ ÇADIRDA VE ARAÇLARDA KALIYORLAR"

İzmir’den Ordu’ya fındık hasadı için gelen ve fındıklarını kurutmak için boş arsaya geldiklerini belirten Döndü Tekşal, “Fındığımı köyde kurutamadım, Ordu merkeze getirdim. Yüksek kesimlerde yağışlı hava olduğu için kurutamadık, inşallah burada kuruturuz. Geceleri arkadaşlar çadırda ve araçlarda kalıyorlar, kendi hasadımız olduğu için bunlara katlanıyoruz.” dedi.

"MERKEZDE DE HAVALAR BEKLEDİĞİMİZ GİBİ SICAK OLMADI"

Gülüşan Yavuz isimli fındık üreticisi fındıklarını kurutmak için kent merkezine geldiklerini belirterek, “Fındığımızın peşinde uğraşmak zorundayım. Bu yıl köyde olduğu gibi merkezde de havalar sıcak gitmedi. Yaklaşık 10 gündür buradayız. Biraz kurudu ama havalar düzelirse inşallah kaldırırız.” diye konuştu.

"GÜNÜ BİRLİK METEOROLOJİYİ BEKLERİZ"

Nurettin Kahveci de fındıklarını serdikten sonra kurumasını beklediklerini ve yaklaşık 4 gündür burada beklediklerini ifade ederek, “Yüksek kesimlerde yağış olduğu için fındığı ıslattık. Şimdi bir o kadar daha bekleriz gibi. Günü birlik meteorolojiyi takip ediyoruz. İnşallah havalar da açar ve vatandaşlar da işini görür, sezonu sağlıklı bir şekilde kapatırız.” ifadelerine yer verdi.

BAZI ÜRETİCİLER, FINDIKLARINI BURADA AYIKLIYOR

Boş arazide fındık kurutan üreticilerin mahsullerini patoz ile tanelerine ayıran patoz sahibi Metin Çelik ise, "Bu yıl havalar yağışlı olduğundan herkes fındığını kurtarmak ve ayıklatmak için buralara seriyorlar. Biz de yaş ve kuru demeden vatandaşlara hizmet ediyoruz." dedi.