Örgütten kaçan 2 PKK'lı daha teslim oldu

Örgütten kaçan 2 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Güvenlik güçlerinin hain teröristlerle mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Diğer taraftan ise İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ikna çalışmaları yürütülüyor.

2 PKK'lı daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 1999 ve 2012 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.