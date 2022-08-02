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    Örgütten kaçan 2 PKK'lı daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • 02.08.2022 - 18:52
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    Örgütten kaçan 2 PKK'lı daha teslim oldu

    Güvenlik güçlerinin hain teröristlerle mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

    Diğer taraftan ise İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ikna çalışmaları yürütülüyor.

    2 PKK'lı daha teslim oldu

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Örgüt mensuplarının 1999 ve 2012 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

    Örgütten kaçan 2 PKK lı daha teslim oldu #1

     

     


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