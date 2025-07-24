Orman şehitlerinin naaşları kimlik tespiti için Ankara'ya sevk edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 7 kişiden 6'sının durumunun iyi olduğunu, 1 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

NAAŞLARI ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü 10 kişinin naaşlarının kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen orman şehitlerimizin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edilmektedir" ifadesini kullandı.