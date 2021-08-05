Gazipaşa ve Antalya havalimanından kalkan 6 uçağın yanı sıra Bodrum-Milas ve YDA Dalaman havalimanlarından kalkan uçaklar, söndürme çalışmalarına önemli katkı sağlıyor.

Antalya, Muğla ve Isparta’da günlerdir devam eden orman yangınları ile mücadele hem havadan hem karadan aralıksız sürüyor.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki bazı bölgeler ile Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alevlerin geniş bir alana yayılmasını engellemek için verilen mücadeleye, itfaiye ekiplerinin çabaları ve arazözlerin yanı sıra kullanılan uçaklar da önemli bir katkı sağlıyor.

6 UÇAK GÖREV YAPTI

Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından havalanan 6 uçak ile Muğla'da Bodrum-Milas ve YDA Dalaman havalimanlarından kalkan uçaklar yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarında görev yaptı.

RUS YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI DA YER ALDI

Antalya'daki söndürme çalışmalarında gün boyu Rusya'dan gelen 3 adet İlyuşin İl-76, 4 motorlu Rus yangın söndürme uçağı da yer aldı.

Yangının büyüklüğü, söndürme uçağından çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

Orman yangınlarında uçakların etkin rolü VİDEO



TOPLAM 16 UÇAK İLE MÜDAHALE

Birçok noktada etkili olan yangınlara toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi ile yaklaşık 5 bin 200 personelle müdahale ediliyor.