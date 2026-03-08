Orta Doğu'da birçok ülkeye planlanan uçuşlar iptal edildi

Orta Doğu'daki ateş çemberi bölgeyi sarıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki hava sahalarına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Buna göre Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus Airlines ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edildiği bildirildi.

İRAN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Açıklamada ayrıca Pegasus Airlines’ın 12 Mart’a kadar, Türk Hava Yolları’nın ise 20 Mart’a kadar İran seferlerini uçuş planlarından çıkardığı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, mevcut durumda bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının sürdüğünü belirterek şu ülkelerde kapanış NOTAM’larının devam ettiğini söyledi:

İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye (Halep hariç).

Öte yandan Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da kısmi sivil uçuşların sürdüğü; Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise hava ulaşımının kontrollü ve sınırlı şekilde devam ettiği kaydedildi.

KÖRFEZ UÇUŞLARI DA ETKİLENDİ

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam uçuşları da 13 Mart gün sonuna kadar iptal edildi.

Ayrıca Türk Hava Yolları ve Pegasus Airlines’a ait iki uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediği, Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçağın ise Irak’ta bulunduğu bildirildi.

Uraloğlu, hava sahaları ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.