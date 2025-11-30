Oytun Erbaş: Gıda takviyelerinin içi boş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oytun Erbaş, son konuşmasında, gıda takviyelerinden bahsetti ve içlerinin boş olduğunu söyledi.

Erbaş şöyle devam etti;

"GIDA TAKVİYELERİNİN İÇİNDE SARIMSAK VE PİRİNÇ UNU VAR"

Gıda takviyelerin içi boş. Amerika'da yapıla bir çalışmada bütün takviyelerin içinde sarımsak ve pirinç unu olduğu gözüktü.

Yok içinde bir şey boş. Magnezyumlar yalan, çinkolar, D vitaminler çoğunda hiçbir şey yok. O kadar kötü durum.

"İLAÇ YOK"

Geçenlerde tiroid hormonu var, yurt dışına analize gönderdim. Tiroid hormonu içinde, belirten dozun 10'da 1'i. Tiroid yetmezliği olan insan var, tiroid hormon veriyorsun.

Adam düzelmiyor. Sabah içiyor musun, içiyorum diyor, doğru dozda kullanıyor musun, kullanıyorum diyor. Ama adamın tiroid yetmezliği düzelmiyor. Neden? İlaç yok.

"EN ÇOK ÖLENLER EĞİTİMLİ CAHİLLER"

İlaç zehirliyor, ilaç. O gıda takviyeleri Allahlık. Onun için bana diyor ki ilaç yazıyorum, hocam doğalı yok mu? Kardeşim diyorum ilaç bile sorunlu. Doğalının ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için yok doğaldır, şudur budur.

Yazık. Mesela zayıflama çayları. Kaç kişi karaciğer yetmezliğinden öldü. Kış çayları.. Zayıflama çayı iç, kış çayı içme. Yapmayın bunları. En çok ölenler eğitimli cahiller.

"EN ÇOK İÇENLER KENDİSİNİ EĞİTİMLİ SANAN CAHİLLER"

Çünkü bunu gidip teyze içmiyor zaten, o bilmiyor. Ben içmem böyle şeyler diyor. Bunu en çok içenler, kendisini eğitimli sanan cahiller. Benim diplomam var, ben eğitimliyim diyor adam.

Yüksek lisans yaptım, doktora yaptım ben diyor. Sıkıntı bu. En büyük dünyadaki sorunumuz insanların kendisini eğitimli sanması.

Eğitim bir tane diploma ile olmuyor. Eğitim için çok okumak gerekiyor. Hangisi oturup araştırdı. O şöyle düşünüyor, ben en iyi vitamini içiyorum, en iyi dolguyu kullanıyorum. Şunu unutmayın en çok ölenler en eğitimlilerdir."