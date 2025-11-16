Oytun Erbaş: Sokak hayvanı sayısı 25 milyona ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OYTUN ERBAŞ'IN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber YouTube kanalının sevilen programı 'Çağlar Cilara ile Ensonhaber Bilim' hız kesmeden devam ediyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde gerçekleşen programda Prof. Dr. Oytun Erbaş, önemli yorumlarda bulunuyor.

Programda başıboş sokak köpeklerine ilişkin konuşan Oytun Erbaş, yine açıklamaları ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.

"BU LOBİ HİZAYA GELMELİ"

Başıboş sokak köpeklerini savunan lobiye de tepki gösteren ve "Her şey olabilir; kediye, köpeğe laf söyleyemezsin. Olur mu böyle şey? Bu lobi bir hizaya gelmeli" diyen Erbaş, devam eden açıklamasında kanserin erkenden bilinebileceğini söyledi ve şöyle dedi:

"YETER ARTIK"

“Her şey olabilir, kediye laf söyleyemezsin her şey olabilir, köpeğe laf söyleyemezsin. Olur mu böyle şey? Yeter artık. Bu lobi bir hizaya gelmeli.

Ben bu ülkede kalırım ya da giderim benim başka planlarım var. Ama benim burama geldi artık. Burası tatil köyü gibi oldu herkes laylaylom.

"HER YER DIŞKI"

Sokak hayvanı sayısı 25 milyona ulaştı. Böyle bir şey olabilir mi? Her yer kedi dışkısı; apartmana giremiyorum. Her yer kedi dışkısı, her yer kedi yemi.

Bak özellikle söylüyorum, siz dışarıdan tavuk aldığınız zaman kendiniz yiyip pişiriyorsunuz.

Pişirdiğiniz için bakteri ölüyor. Ama hayvana hazır tavuk veriyorlar pişmemiş, o hayvan onu alıp, bağırsağında çoğaltıyor.

"KEDİYİ, KÖPEĞİ SEVDİKTEN SONRA ELİNİZİ YIKAYIN"

Kedi maması suyla, yağmurla birleşiyor; kedi onu yalıyor. Orada salmonella, zehirli. Coli oluşuyor. Kedi de onu yalıyor. O yüzden kediyi, köpeği sevdikten sonra elinizi yıkayın.

"BU VAKALAR ARTACAK"

Çocuklar sokak hayvanlarını seviyor, bu vakalar artacak. Şimdi diyecekler ki ‘Bunlar gıda işletmecisinden.’ Evet, onlar da sorumlu ama kolonizasyon her yerde. Sadece beklemiş gıda değil, elbette beklemiş gıda da bir sorun.

Sokak hayvanlarında da kolonizasyon var. Her yeri geziyor. Çiğ tavuğu hayvana verdiğin zaman zehirli dış bakterisinin üremesine neden oluyor, her yere saçılıyor."