Mersin'de kurutulan yarım asırlık ağacın failleri, CHP'li belediye personelleri olduğu ortaya çıktı.

Özgecan Aslan anısına Mersin'de yapılan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki kauçuk ağaç kamuoyunun gündemine oturdu.

Yarım asırlık ağacın kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilip kurutudu.

Özellikle muhalif medyada ağacın kurutulmasında algı operasyonuna soyunurken olayın aydınlatılması için Mersin Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

3 kişi gözaltına alındı

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında da bölgede 60 iş yerinin kamerası inceleme altına alındı.

Yapılan incelemer sonucunda ise ağacın CHP'li belediye tarafından zehirlendiği ortaya çıkarken 3 kişi de gözaltına alındı.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki ağacı zehirleyenler bulundu VİDEO

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili ise şu ifadelere yer verildi;

Belediyenin kiraladığı araç

"Ekiplerimiz tarafından, 29.06.2022 günü saat:03.00 sıralarında Özgecan Aslan Barış Meydanında bulunan kauçuk ağacının dışarıdan müdahale ile zehirli madde enjekte edilerek kurtulmaya çalışılması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı tespit edilmiş.

CHP'li belediye çalışanı

Aracın sürücüsü belediye çalışanı Yusuf Soyak isimli şahıs yakalanmış, yapılan görüşmede yanında Oğuzhan Çakır (Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı) isimli şahsında bulunduğunu, olayla ilgili talimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olan Serdar Salim Gçkçek tarafından verildiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."