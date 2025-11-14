Özgür Özel açıkladı: CHP 'de başörtülü vekiller mutlaka olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de başörtüsü açılımı sürüyor...

Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan süreç, Özgür Özel ile devam ediyor.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KARAR gazetesini ziyaret ederek Türkiye’nin siyasi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNA DEĞİNDİ

Ziyaretin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise başörtüsü konusunda verdiği mesajlar oldu.

Üniversite yıllarında başörtüsü yasağına karşı yapılan protestolara katıldığını hatırlatan Özel, CHP’nin yeni dönemde başörtülü kadınların temsili konusunda daha kapsayıcı bir çizgi izlediğini söyledi. Bu kapsamda bir ilke imza atacaklarını da duyurdu.

"CHP'DE BAŞÖRTÜLÜ VEKİLLER MUTLAKA OLACAK"

Özel, partisinin gelecekteki Meclis grubunda mutlaka başörtülü milletvekilleri bulunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Benim kuşağımdaki CHP’lilerin başörtüsüyle sorunu yok. Sokaktaki seçmene, örgütlere bakarsanız başörtülü üyelerimiz artık hiç az değiller. Hiç ummadığınız yerde, zamanda, konumda başörtülü seçmenlerimiz, üyelerimiz var. İyiye gidiyor. Gelecek CHP grubunda başörtülü vekiller mutlaka olacak.

CHP Lideri, bunun hem doğal bir sonuç olduğunu hem de toplumun her kesimini siyasette daha görünür kılma hedeflerinin bir parçası olduğunu söyledi.

"ÖN SEÇİMDEN ÇIKARLAR, BİZ DE ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Partide başörtülü kadınların artan temsiline dikkat çeken Özel, sürecin ön seçimlerle şekilleneceğini ancak ihtiyaç olması hâlinde liderlik olarak gereken adımları atacaklarını belirtti:

Özel, "Zaten bence ön seçimden de çıkarlar ama ihtiyaç duyulan her yerde biz de üstümüze düşeni yapacağız. Bu konuyu artık siyasette bir istismar alanı olmaktan çıkarmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.