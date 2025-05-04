AA & Ensonhaber

Ankara'ya gitmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası önünde kendisini bekleyen partililere hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uğradığı saldırının ardından hastaneye gidip darp raporu almadan programına devam ettiğini söyledi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katıldığını belirten Özel, "Sırrı Süreyya Önder, benim de bugüne kadar çok olumlu anılar biriktirdiğim, çok keyifli muhabbetler ettiğim, aynı doğruları birlikte savunduğumuz, bazen farklı cümleler kurduğumuz ama hep kardeşliği, barışı birlikte savunduğumuz, birlikte görev yaptığım birisiydi. Onun tabutuna omuz verdikten sonra, orada yapılan konuşmalar, bilhassa biricik kızı Ceren'in konuşması hepimizi çok derinden etkiledi, yüreğimize dokundu, omzumuza da yük verdi" ifadelerini kullandı.

"GÜN BURADAN BİR HUSUMET ÇIKARMA GÜNÜ DEĞİLDİR"

Özel, Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin şunları söyledi:

O sorumlulukla oradan ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin yaptığı bir saldırı ile muhatap olduk. O andan itibaren partimizden herkes, siyasetten sayın genel başkanlar ayrı ayrı hassasiyetlerini, rahatsızlıklarını bildirdiler. Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir. İster kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını sindirme günü de değildir.

Özel, kendisini merak ettikleri için partililerin il başkanlığı önünde toplandığını duyunca vedalaşmaya geldiğini kaydederek şöyle devam etti:

Aynı şekilde, durmadan, duraksamadan bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden, bir kelime eksik konuşmadan programımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Biliriz ki biz bir santim eğilirsek birileri bu millete diz çöktürülür. Buna izin vermeyeceğiz.

Özel, 19 Mayıs'ta da İzmir'de olacaklarını kaydederek, kendi evlatlarına, kardeşlerine sahip çıkarcasına gösterdikleri dayanışma için herkesle gurur duyduğunu dile getirdi.

Hep birlikte olacaklarını belirten Özel, yoksulların olmadığı, kimsenin korkmadığı, kimsenin öteki olmadığı bir Türkiye için yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.