Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek mitinginde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İmamoğlu'na destek mitinginde açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar:

"19 MART DARBE GİRİŞİMİDİR"

"BUNU KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

"TALİMATI ALAN DEĞİŞTİ, TALİMAT VE TALİMATI VEREN DEĞİŞMEDİ"

Bunun için yargıda sözünden çıkmayacak gözü kara, gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek ederek yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anadolu'daki Trakya'daki kıymetli seçmenleri, MHP'nin kıymetli seçmenleri, düşünün, hatırlayın 12 yıl önce bu sefer yine başta aynı kişi. Ama bugün FETÖ terör örgütü dediği yapının savcılarına, hakimlerine, ordumuza kumpas kurdurarak ordu bana darbe yapacaktı yalanını uydurarak aynı böyle saldırılar yapıp, bu ülkenin genelkurmay başkanından terörist, kahraman askerlerinden terörist ya da bu ülkenin iyi yetişmiş subaylarından casus çıkartmadı mı? O gün önleri yapan savcılar şimdi ya Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi bir fare gibi kaçıp saklandılar ya da cezaevinde yatıyorlar. Apart değişti, talimatı alan değişti, talimat ve talimatı veren değişmedi. O gün o kötülüğü yaptıran da Recep Tayyip Erdoğan'dı, bugün bunu yaptıran da Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"O GÜN SARAÇHANE'NİN MAĞDURUYDUN"

"YENİLDİN, YİNE YENİLECEĞİNİ BİLİYORSUN"

"MERTÇE BİR MÜCADELE İÇİN BİZ HAZIRIZ"

"ARTIK HİÇBİRİMİZ ELİMİZDEKİ TAPUYA BAKIP EVİM VAR DİYEMEYİZ"

Kıymetli İstanbullular bu mesele artık Ekrem İmamoğlu meselesi olmaktan çıkmıştır. Mesele milletimizin tamamının meselesidir. Dün akşamdan bu sabahtan beri her geçen gün yıpratılan, sayfaları yırtılıp atılan her gün işlevsizleştirilen anayasa tamamen askıdadır. Dün akşam iptal edilen şey, Ekrem İmamoğlu'nun diploması değil Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesi hukuk güvencesi, mal güvencesi, can güvencesidir. Artık hiçbirimiz elimizdeki tapuya bakıp, evim var diyemeyiz. Diplomamıza bakıp mesleğim var, ruhsatımıza bakıp işim var diyemeyiz. Şunu biliyoruz ki kaybettiklerimizi geri almak için Ekrem Başkanı o kirli ellerden kurtarmak için, İstanbul'un iradesine sahip çıkmak için var gücümüzle birbirimize sarılmalı, safları sıklaştırılmalı, meydanları, sokakları hep birlikte doldurmalıyız.