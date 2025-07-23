Özgür Özel, Eurofighter Mutabakat Zaptı'nın imzalanması hakkında konuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelerek Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Silivri dönüşü konuşan Özgür Özel, sonuç alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Almanya ziyaretinden sonra bu gelişmenin yaşandığını söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"GİTTİM DESTEĞİNİZ KIYMETLİ DEDİM"

"Almanya'nın 19 Mart meselesinden sonra Eurofighter'ı dondurma kararı olmuştu. Ben gittim, desteğiniz kıymetli dedim.

"BİZE TEŞEKKÜR EDİLMELİ"

Eurofighter Türkiye'nin ulusal meselesidir dedim. Şimdi o konuda önemli bir adım atıldı. Normal koşullarda Erdoğan'ın bize teşekkür telefonu gelmesi gerekirdi."