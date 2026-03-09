Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika gelişmesi...

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106’sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı İBB davasının ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya katılan isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olurken Özel duruşmanın ilk celsesinin sona ermesininin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAKİMİ HEDEF ALDI

Özel burada yaptığı açıklamada duruşmayı yöneten hakimi hedef alarak "Bir yıl on aylık tecrübeyle burada normalde kimi beklersiniz? Tecrübeli, kıdemli hâkimleri; ağır ceza hâkimlerini. Ama öyle olmuyor.

Ayarlanan kişi AK Parti Gençlik Kolları'ndan olacak; özel mülakatta ‘Reis deyince aklına ne geliyor?’ sorusuna ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyecek; cep telefonunda Dombra çalan bir hâkim olacak… İşte böyle birini getirip buraya oturtmuşlar!" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/4-5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan resen soruşturma başlattı.

AÇIKLAMA YAYINLANDI

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.