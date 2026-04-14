Özgür Özel'den bir kez daha ara seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim için siyasi parti turlarını sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Özel ve Arıkan, ortak basın toplantısı düzenledi.

"ARA SEÇİM İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Özel, "Bugün de Anayasa'nın amir hükmü gereğince bir ara seçim yapılmasının zorunluluğu konusunda hemfikiriz. Tabii burada esas hemfikir olduğumuz; ara seçim gündeminin bir anayasal zorunluluk olduğu.

Ancak temel mesele, Türkiye'nin bir an önce erken seçime gitmesi. Artık Türkiye’yi yönetemeyen ve Türkiye’yi her geçen gün biraz daha yoksul, gençlerini biraz daha umutsuz kılan ve Türkiye’de yaşayan kimsenin memnun olmadığı bu yönetimin bir an önce değişmesi için bir erken seçim olması gerektiği ortada.

Erken seçim talebi elbette ara seçim talebini ortadan kaldırır. Ancak iktidarın erken seçim yapmak için bir zorunluluğu, daha doğrusu bir anayasal zorunluluğu olmadığı için onlar bir erken seçim kararı alana kadar anayasal zorunluluk olan ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"KAÇMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR"

Özgür Özel, "Şu kadarını söyleyelim; sandıktan kaçmak, milletten kaçmaktır. Demokrasilerde, milletten kaçmanın bedeli çok ağır olur.

Millet, çağırdığı bir sandığı, Anayasa'da yazdığı halde, kendisinden kaçıran ile ilk bulduğu sandıkta en şiddetli şekilde hesaplaşır.

Bunun bedelini de en ağır şekilde ödetir. Bu yüzden bir an önce, bu ara seçimin yapılıp, milletin sesinin duyulması gerekir." diye konuştu.

"KURTULMUŞ'TAN GELECEK HAFTA İÇİN BİR RANDEVU TALEBİMİZ VAR"

Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile ara seçime ilişkin görüşeceğini aktararak, "Benim kendi takvimimde aslında bugün Sayın Numan Kurtulmuş’tan bir randevu talep etmek vardı. Kendisi de buna olumlu baktığını zaten ifade etmişti.

Ancak hem dünkü cenazeden bugüne kalan görüşmeler ayrıca Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol’a İzmir’de yapılan tutuklama üzerine tüm il başkanlarımızı Ankara’ya davet etmiştik.

Şu an buradalar, grup toplantımızdan sonra da olağanüstü il başkanları toplantımızı yapacağız.

Yarın da Barselona’daki toplantı için akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacağız ve dünyadaki tüm siyasi akrabalarımızla Barselona’da bir araya geleceğimiz çok önemli bir toplantı var. O yüzden Sayın Numan Kurtulmuş'tan gelecek hafta içi için bir randevu talebimiz var." dedi.