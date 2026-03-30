MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye gelen 4. füze havada önlendi

İsrail ile ABD ortaklığıyla 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan savaş, 31. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

İran ise Körfez ülkeleri ve İsrail'i hedef alan misilleme saldırılarıyla karşılık veriyor.

Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bölge ülkelerdeki ABD üslerinin hedef alındığı misilleme saldırılarında, İran'dan ateşlenen füzeler Türkiye sınırlarına da giriyor.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GELEN 3 FÜZE DAHA ÖNLENMİŞTİ

Bu süreçte geçtiğimiz haftalarda bazı İran füzeleri, Irak ve Suriye hava sahalarını geçerek Türkiye yönüne ilerlemişti.

4, 9 ve 13 Mart tarihlerinde de benzer şekilde İran kaynaklı balistik mühimmatlar, NATO sistemleri tarafından havada etkisiz hale getirilmişti.

Bu olaylarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

İRAN'DAN TÜRKİYE SINIRLARINA BİR FÜZE DAHA GELDİ

Bu, İran'dan Türkiye istikametine yönelen dördüncü füze oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran kaynaklı balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZE NATO TARAFINDAN HAVA ÖNLENDİ"

Son olarak Türk Hava Sahası'na giren ve İran'dan ateşlenen füzeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

"ÜLKEMİZE YÖNELİK HER TEHDİDE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir.

TÜRKİYE GÜVENLİĞİ SAĞLANMAYA DEVAM EDİYOR

MSB, her açıklamada Türkiye'nin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak konusundaki irade ve kapasitesinin en üst seviyede olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Bölgedeki tüm hava hareketliliği yakından takip edilirken, olası tehditlere karşı tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtiliyor.