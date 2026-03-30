MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nde Genel Başkan Başdanışmanı olan Özgür Bayraktar, Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde İzzet Ulvi Yönter'in istifasıyla boşalan Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen yeni isim belli oldu.
MHP'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, atamanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle gerçekleştiği belirtilerek, yeni Genel Başkan Yardımcısının Özgür Bayraktar olduğu duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır.
