Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Silivri yanıtı

Özgür Özel, Zonguldak mitingi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel'in gündeminde, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun.

O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir." sözleri vardı.

Özel, bu sözlere cevap vererek şöyle dedi;

"MEMNUNİYET DUYARIZ"

"İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız.

"SAYIN BAHÇELİ'YE ANLATIR"

Ekrem Başkan, Sayın Bahçeli ve 3 arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını, nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet olduğunu, 4 bin sayfalık iddianamenin içindeki bütün somutları da özetleyerek bunların birer iftar olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Sayın Bahçeli'ye anlatır.

"YAKLAŞIMI OLUMLU"

Sayın Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum. Olumlu görüyorum bu yaklaşımı."