Özgür Özel'den erken seçim açıklaması: Beklemiyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Ankara'da çalışmalarını sürdüren Özel, erken seçim dahil olmak üzere gündeme dair konularla ilgili röportaj verdi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Özgür Özel, erken seçim istediğini ancak şu aşamada beklemediğini söyledi.

Yapılacak bir seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetme ihtimali olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti;

"ERKEN SEÇİM İSTERİM"

"Erken seçimi istiyorum ama beklemiyorum. Çünkü bu şartlar altında yapılacak bir seçimi Erdoğan kaybedecek. Daha sonra yapılacak bir seçimi bence daha fena kaybedecek.

"2027'NİN SONBAHARINDA SEÇİME GİDECEKLER"

Şu an yapılacak bir seçimi kazanıyor olsa erken seçim yapar ama kazanamıyor gözüktüğü için 2027'nin sonbaharında planladıkları bir seçime gideceklerini düşünüyorum.

"BASKIN BİR SEÇİM BEKLERİM"

Hatta orada da kaybediyorsa, zamanında bir seçim yapıp, Erdoğan aday olmaksızın kendi kaybetmek yerine bir başka adayla kaybedebileceklerini öngörüyorum.

Kazanacak durumda olsa bir baskın seçim beklerim. Ama bugün seçmen davranışları, anket sonuçları, sahada gördüğümüz insanların gözünden ateş fışkırıyor."

"BEN BİRİNCİ PARTİYİM HADİ SEÇİM DEMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Erken seçim tartışmaları hakkında konuşan Özgür Özel, 2024 yılında, "Milletin sıkıntılarına çare olacak adım atılırsa 31 Mart seçim sonuçlarını gerekçe yapıp ben birinci partiyim hadi seçim demeyeceğim ama millet isterse ne yapalım?

Çay üreticisi seçim istiyorsa tek günah sizin. Biz hesabımızı millet neye göre yapıyorsa ona göre yapacağız." demişti.

Özel, yakın zamanda yaptığı açıklamada ise "2026 geçim yılı değilse seçim yılıdır." ifadelerini kullanmıştı.

DEVLET BAHÇELİ SERT ÇIKMIŞTI

Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına sert çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim çağrısı tam bir siyasi ahmaklıktır." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü geldiğinde Türk milleti yüksek iradesiyle inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, organize yolsuzluk çetesine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu gösterecek." diye konuşmuştu.