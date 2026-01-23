Özgür Özel'den itiraf gibi sözler: İBB'de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB'de de yapılan bazı gözaltılar ve itiraflar sonrası yolsuzluk davaları, diğer CHP'li belediyelere uzandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hazırlanan iddianamede de kamu zararı ortaya konulurken, Özgür Özel ise bunları dikkate almadı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra miting yapan Özel, dün katıldığı canlı yayında itiraf gibi sözler sarfetti.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK ÇARKINI İTİRAF ETTİ

Karar TV'de konuşan Özel, milyonlarca liralık vurgun yapılan kurumda her şeyin kusursuz olamayacağını savunarak İBB'de yolsuzluk ve rüşvet yapıldığını kabul etti.

"İBB'DE MUTLAKA YOLSUZ, HIRSIZ VE RÜŞVETÇİ VARDIR"

CHP Genel Başkanı, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu kadar iş içinde bir kurumda kusursuz, yanlış yapılmaması mümkün mü? 90 bin kişinin çalıştığı İBB'de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır."

TALEP EDİLEN HAPİS CEZASI

Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez) suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

Bu kapsamda savcılık tarafından, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi.